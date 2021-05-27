Android 12 упростит обмен контентом между пользователями устройств

Иногда пользователю смартфона бывает трудно поделиться ссылкой, фото или другим контентом удобным ему способом. Нажимая кнопку «Поделиться» в разных приложениях, он получает разный результат и разные наборы доступных программ, т. н. «Share Sheets». И Google намерена положить этому конец.
Пока для использования универсального списка для всех приложений можно было установить по умолчанию сторонние разработки вроде Sharedr вместо стоковой версии Android. В новой ОС такой возможности не будет.
По данным портала XDA Developers, разработчик Sharedr отправил «багрепорт», заметив, что пользователи больше не могут сделать выбор между его программой и Android Sharesheet. На это в Google заявили, что это не баг, и сторонние программы, заменяющие собственное диалоговое меню ОС, отныне будет заметно сложнее использовать.
Возможность выбрать стороннюю программу у пользователя сохранится и в Android 12, но установить её по умолчанию для всех приложений не получится. Каждый раз, вызывая окно «Поделиться», необходимо будет выбирать между списком Google и вариантом вроде Sharedr, что добавляет как минимум одно лишнее действие. Пока неизвестно, сохранится ли возможность создавать окна с собственным кастомизированным набором программ для обмена у крупных компаний.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты как в Европе и свобода отношений: в Раде одобрили новую трудовую реформу для украинцевПозавчера, 12:02 - 2455 3
Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвоеВчера, 04:24 - 1042 3
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 432 2
В Виннице с 1 июня вдвое подорожает проезд в маршруткахПозавчера, 20:21 - 645 2
Бюджетная декларация: правительство спрогнозировало курс гривны, инфляцию и учетную ставку на следующие три годаВчера, 16:00 - 874 1
Что изменится в Украине с 1 июня (инфографика)Вчера, 09:00 - 2011
Сколько стоит жилье в новостройках разных районов Киева (инфографика)Вчера, 13:03 - 1866
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 1534 1
В Украине ускорился рост зарплат — НБУВчера, 12:04 - 1468
Когда лучше покупать доллар: прогноз курса гривны на июньВчера, 21:02 - 1088
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 357
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 634
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1738 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1670 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1031