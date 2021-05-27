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Android 12 упростит обмен контентом между пользователями устройств

Android 12 упростит обмен контентом между пользователями устройств

Иногда пользователю смартфона бывает трудно поделиться ссылкой, фото или другим контентом удобным ему способом. Нажимая кнопку «Поделиться» в разных приложениях, он получает разный результат и разные наборы доступных программ, т. н. «Share Sheets». И Google намерена положить этому конец.

Пока для использования универсального списка для всех приложений можно было установить по умолчанию сторонние разработки вроде Sharedr вместо стоковой версии Android. В новой ОС такой возможности не будет.

По данным портала XDA Developers, разработчик Sharedr отправил «багрепорт», заметив, что пользователи больше не могут сделать выбор между его программой и Android Sharesheet. На это в Google заявили, что это не баг, и сторонние программы, заменяющие собственное диалоговое меню ОС, отныне будет заметно сложнее использовать.

Возможность выбрать стороннюю программу у пользователя сохранится и в Android 12, но установить её по умолчанию для всех приложений не получится. Каждый раз, вызывая окно «Поделиться», необходимо будет выбирать между списком Google и вариантом вроде Sharedr, что добавляет как минимум одно лишнее действие. Пока неизвестно, сохранится ли возможность создавать окна с собственным кастомизированным набором программ для обмена у крупных компаний.

По материалам 3dnews.ru
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