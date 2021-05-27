Android 12 упростит обмен контентом между пользователями устройств

Иногда пользователю смартфона бывает трудно поделиться ссылкой, фото или другим контентом удобным ему способом. Нажимая кнопку «Поделиться» в разных приложениях, он получает разный результат и разные наборы доступных программ, т. н. «Share Sheets». И Google намерена положить этому конец.

Пока для использования универсального списка для всех приложений можно было установить по умолчанию сторонние разработки вроде Sharedr вместо стоковой версии Android. В новой ОС такой возможности не будет.

По данным портала XDA Developers, разработчик Sharedr отправил «багрепорт», заметив, что пользователи больше не могут сделать выбор между его программой и Android Sharesheet. На это в Google заявили, что это не баг, и сторонние программы, заменяющие собственное диалоговое меню ОС, отныне будет заметно сложнее использовать.

Возможность выбрать стороннюю программу у пользователя сохранится и в Android 12, но установить её по умолчанию для всех приложений не получится. Каждый раз, вызывая окно «Поделиться», необходимо будет выбирать между списком Google и вариантом вроде Sharedr, что добавляет как минимум одно лишнее действие. Пока неизвестно, сохранится ли возможность создавать окна с собственным кастомизированным набором программ для обмена у крупных компаний.