Представлено водное такси Candela P-12 на электрической тяге

Шведский производитель лодок премиум-класса Candela представил новое электрическое водное такси на подводных крыльях Candela P-12. Разработанное для замены традиционных паромов с дизельным двигателем. Оно использует электрический двигатель в сочетании с корпусом из углеродного волокна и подводными крыльями для создания сверхэффективной системы привода.

Candela P-12 длиной 8,5 метра вмещает до 12 пассажиров в своей панорамной кабине. Новое водное такси использует ту же систему подводных крыльев, которая уже была опробована на роскошной прогулочной лодке компании Candela C-7.



Фото: Electrek

Подводные крылья практически полностью поднимают лодку над водой, создавая очень эффектное зрелище. Кроме того, такая система способствует снижению энергопотребления, уровня шума и обеспечивает более плавный ход судна. Компания заявляет, что судно практически исключает возможность возникновения морской болезни у пассажиров.

Candela P-12 может достигать скорости до 55 км/ч (30 узлов) и способна обеспечить более двух часов работы при скорости 37 км/ч (20 узлов). Лодка оснащена системой быстрой зарядки, которая позволяет восполнить запас энергии всего за один час.



Фото: Electrek

Candela не просто позиционирует новую лодку как более удобную и производительную альтернативу дизельным паромам. P-12 потребляет на 80 % меньше ресурсов, чем водные такси с ДВС. Согласно подсчётам компании, новая лодка примерно на 85 процентов дешевле в эксплуатации, чем аналоги с бензиновыми двигателями. Ожидается, что Candela P-12 поступит в продажу к концу 2022 года.