Минцифры и Укрзализныця изучают возможности покрытия железной дороги 4G

Министерство цифровой трансформации Украины и Укрзализныця разрабатывают совместный проект покрытия железнодорожных путей мобильной связью четвертого поколения (4G). Для проекта уже в следующем году планируется привлечь бюджетное финансирование.

Об этом в комментарии Н В Бизнес рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

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Как отметил замминистра, на сегодня вдоль железнодорожных путей отсутствует достаточная инфраструктура (базовые станции) для обеспечения качественного доступа к 4G в вагонах. Более того, поскольку в вагонах происходит значительное затухание сигнала, базовые станции нужно ставить каждые 2−3 километра, что довольно затратно.

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«Сейчас мы изучаем технологические возможности — обеспечивать ли напрямую от башен до поезда стандартный LTE, размещать ли на крыше каждого вагона ретрансляторы, которые будут принимать транспортный сигнал и передавать его внутрь конечным потребителям», — отметил Александр Шелест.

Кроме этих вариантов также рассматривается возможность замены стекла в вагонах поездов на стекло, которое меньше гасит сигнал от башен мобильной связи.

«Если говорить цифрами, среднее затухание (сигнала от базовой станции) в вагоне — около 20 децибел (сигнал затухает в 4 раза). При замене стекла на новое сам сигнал затухает лишь на 5 ДБ. То есть, создается гораздо лучшая проницаемость, позволяющая строить гораздо меньше башен», — объясняет замминистра.

Официально созданной рабочей группы пока не нет, однако коммуникация по совместному проекту Минцифры и Укрзализныци продолжается с прошлого года. Более того, интернетизация железной дороги уже тестировалась на участке Борисполь-Киев оператором Vodafone Украина, однако полноценный тест участка пока невозможен из-за низкой наполненности поездов в связи с карантинными ограничениями.

Пока неизвестен также объем бюджетного финансирования, которое в Минцифры планируют привлечь для проекта уже в следующем году.

«Сейчас мы общаемся с операторами, с Укрзализныцей относительно того, какой технический вариант будет наиболее целесообразен и какими должны быть затраты и временные рамки, чтобы соорудить эти базовые станции, подключить их к электроэнергии и настроить оборудование», — говорит Александр Шелест. Он также выразил надежду, что совместный проект Минцифри и Укрзализныци сможет получить необходимое бюджетное финансирование.