Украинцам следует подготовиться к повышению стоимости проезда во всех городах страны — СМИ

В украинских городах растут цены на проезд в общественном транспорте. Соответствующие решения обнародованы на официальных сайтах городских советов, сообщает РБК-Украина.

За пользование коммунальным транспортом в нескольких областных центрах придется заплатить больше, чем в столице.

В Винницы с сегодняшнего дня стоимость проезда в маршрутных такси составит 10 гривен. Это на 2 гривны дороже, чем в киевском коммунальном транспорте.

21 мая Львовский городской совет установил стоимость одной поездки в электротранспорте и автобусах на уровне 10 гривен.

Также повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте в Николаеве. В ближайшее время анонсируют повышение тарифов в Полтаве и в других городах.

Напомним, ранее городские головы областных центров заявили о том, что муниципалитетам придется повышать цены на проезд, если правительство не погасит несколькомиллиардную задолженность за перевозку льготных пассажиров из других городов, которая существует с 2016 года. Громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством, говорилось в заявлении.

Наибольшая задолженность – перед Киевом. Как отмечал мэр города Виталий Кличко, на компенсацию льготного проезда в 2021 году Киевом запланировано потратить 803,3 млн грн. В связи с этим Киевсовет обратился к правительству с призывом ликвидировать задолженность за льготный проезд с целью недопущения поднятия тарифов на проезд в общественном транспорте.