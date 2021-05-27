Volkswagen предложил использовать технологии машинного зрения для улучшения транспортного потока

Volkswagen стал партнером города Кармел, штат Индиана: немцы предложили местным властям использовать программное обеспечение машинного зрения для улучшения транспортного потока.
Специалисты бренда проанализируют разные модели использования улиц, чтобы автомобили лучше перемещались по городу.
Идея пришла из программного обеспечения, разработанного для завода VW в немецком Вольфсбурге.
Эта технология была предназначена для оптимизации производства и проведения автоматизированных проверок качества сборки и логистики автомобилей.
Это крупнейший в мире автомобильный завод, поэтому компания должна была иметь возможность отслеживать территорию кампуса площадью 6,5 квадратных километров, что, для сравнения, в три раза больше Монако. С таким опытом за плечами автопроизводитель решил проверить, сможет ли он сделать движение в городе более удобным.
«Мы рассматриваем наш инструмент как возможность предоставить городам более удобные данные о мобильности, чтобы помочь сформировать их будущие потребности в транспорте – от пешеходов и водителей транспортных средств до общественного транспорта», – пояснил Йохан де Нисшен, главный операционный директор Volkswagen Group of America.
На главных городских перекрёстках установили камеры, которые будут собирать информацию для новой системы: транспортный поток машин и велосипедистов, движение пешеходов и другие данные.
Собранную статистику Volkswagen предоставит градостроителям, чтобы помочь им определить тенденции и отреагировать на запросы населения.
Если технология машинного зрения сработает, как надо, то автомобилисты будут быстрее добираться до места назначения. Это большой плюс для экологии и аварийных служб. Последние смогут оперативнее доехать до места ЧП.
Это первый подобный проект Volkswagen, но автопроизводитель заявляет, что ведет переговоры с другими городами.
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