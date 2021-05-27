0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Volkswagen предложил использовать технологии машинного зрения для улучшения транспортного потока

Volkswagen предложил использовать технологии машинного зрения для улучшения транспортного потока

Volkswagen стал партнером города Кармел, штат Индиана: немцы предложили местным властям использовать программное обеспечение машинного зрения для улучшения транспортного потока.

Специалисты бренда проанализируют разные модели использования улиц, чтобы автомобили лучше перемещались по городу.

Идея пришла из программного обеспечения, разработанного для завода VW в немецком Вольфсбурге.

Эта технология была предназначена для оптимизации производства и проведения автоматизированных проверок качества сборки и логистики автомобилей.

Это крупнейший в мире автомобильный завод, поэтому компания должна была иметь возможность отслеживать территорию кампуса площадью 6,5 квадратных километров, что, для сравнения, в три раза больше Монако. С таким опытом за плечами автопроизводитель решил проверить, сможет ли он сделать движение в городе более удобным.

«Мы рассматриваем наш инструмент как возможность предоставить городам более удобные данные о мобильности, чтобы помочь сформировать их будущие потребности в транспорте – от пешеходов и водителей транспортных средств до общественного транспорта», – пояснил Йохан де Нисшен, главный операционный директор Volkswagen Group of America.

На главных городских перекрёстках установили камеры, которые будут собирать информацию для новой системы: транспортный поток машин и велосипедистов, движение пешеходов и другие данные.

Собранную статистику Volkswagen предоставит градостроителям, чтобы помочь им определить тенденции и отреагировать на запросы населения.

Если технология машинного зрения сработает, как надо, то автомобилисты будут быстрее добираться до места назначения. Это большой плюс для экологии и аварийных служб. Последние смогут оперативнее доехать до места ЧП.

Это первый подобный проект Volkswagen, но автопроизводитель заявляет, что ведет переговоры с другими городами.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.