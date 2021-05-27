LG выпустила последний смартфон

Компания LG объявила о прекращении выпуска смартфонов ещё в начале апреля, но до сих пор с её конвейеров сходили новые модели.

Но с сегодняшнего дня, 31 мая, она полностью останавливает производство смартфонов и планшетов.

Поддержка уже проданных устройств продлится ещё некоторое время. Программное обеспечение премиум-моделей будут поддерживать в течение трёх лет, некоторые из них ещё ожидают обновления до ОС Android 11, отдельные устройства (включая телефоны Q-серии) получат и Android 12, а флагманские новинки обновят до тринадцатой версии ОС.

Также пользователи будут ещё четыре года с даты выпуска устройства иметь доступ к послепродажному техническому обслуживанию.

Завод LG во вьетнамском Хайфоне был главным центром компании по производству смартфонов. Теперь его площади уже используют в основном для выпуска бытовой техники, оставшихся рабочих со «смартфонных» конвейеров переведут на выполнение новых заданий к концу июля.

Завод заработал в 2015 году и помимо смартфонов уже выпускал телевизоры и бытовую технику. Здесь же дочерние компании LG Innotek и LG Display производят соответственно модули камер и дисплеи.

Переход на бытовую технику вполне обоснованный. По данным Korea Herald, LG Electronics на пути к тому, чтобы стать крупнейшим производителем бытовой техники. В первом квартале нынешнего финансового года она обошла основного соперника — Whirpool. По мнению экспертов, такая ситуация сохранится как минимум до конца года.

Уже известно, что в борьбу за долю LG на корейском рынке смартфонов вступили Samsung и Apple, предлагая потенциальным покупателям беспрецедентные условия при приобретении новых смартфонов.