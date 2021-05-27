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Старые смартфоны Honor получат прошивку HarmonyOS 2.0

Старые смартфоны Honor получат прошивку HarmonyOS 2.0

Незадолго до презентации новой ОС в сети появились первые сведения о моделях гаджетов, которые получат апдейт прошивки.

Согласно инсайдерскому отчёту, список включает не только устройства Huawei — на смену ОС могут рассчитывать и владельцы некоторых устройств Honor.

По данным китайских СМИ, уже 2 июня новую ревизию фирменной ОС получат актуальные смартфоны и планшеты бренда: Huawei P40, Mate40, Mate40 Pro, Mate40 Pro+, Mate40 RS, MateX2, nova8, nova8 Pro и MatePad Pro. При этом отмечается, что вендор считает пользователей смартфонов Honor, релиз которых состоялся до отделения бренда от материнской компании, частью фирменной экосистемы.

Таким образом, дальнейшее распространение HarmonyOS 2.0 в рамках второй или третьей волны коснётся и ряда гаджетов Honor, включая V-серию. По заверению компании, уже к концу 2021 года под управлением HarmonyOS 2.0 будут работать не менее 200 миллионов гаджетов Huawei и до 100 миллионов устройств других брендов.

По материалам 4PDA
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