Старые смартфоны Honor получат прошивку HarmonyOS 2.0

Незадолго до презентации новой ОС в сети появились первые сведения о моделях гаджетов, которые получат апдейт прошивки.
Согласно инсайдерскому отчёту, список включает не только устройства Huawei — на смену ОС могут рассчитывать и владельцы некоторых устройств Honor.
По данным китайских СМИ, уже 2 июня новую ревизию фирменной ОС получат актуальные смартфоны и планшеты бренда: Huawei P40, Mate40, Mate40 Pro, Mate40 Pro+, Mate40 RS, MateX2, nova8, nova8 Pro и MatePad Pro. При этом отмечается, что вендор считает пользователей смартфонов Honor, релиз которых состоялся до отделения бренда от материнской компании, частью фирменной экосистемы.
Таким образом, дальнейшее распространение HarmonyOS 2.0 в рамках второй или третьей волны коснётся и ряда гаджетов Honor, включая V-серию. По заверению компании, уже к концу 2021 года под управлением HarmonyOS 2.0 будут работать не менее 200 миллионов гаджетов Huawei и до 100 миллионов устройств других брендов.
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