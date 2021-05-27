США возобновляют санкции против белорусских нефтяных компаний

Министерство финансов США с 3 июня возобновит действие санкций в отношении 9 белорусских государственных компаний, в частности “Белорусского нефтяного торгового дома” и “Белнефтехима”. Об этом сообщает Bloomberg.
Как уточнили в ведомстве, соответствующее решение было принято в связи с инцидентом, который имел место 23 мая с самолетом компании Ryanair.
Агентство отмечает, что под санкции, в частности, подпали промышленные предприятия, а также нефтесервисная площадка.
“Эмбарго коснется девяти государственных предприятий Беларуси, которые были освобождены из-под действия ограничений серией генеральных лицензий Министерства финансов”, – говорится в сообщении.
Напомним, что в 2006 году США ввели санкции против девяти белорусских государственных компаний за “подрыв демократии”. Это были “Белорусский нефтяной торговый дом”, “Белнефтехим”, его американский филиал, компания “Белшина”, “Гродно Азот”, “Гродно Химволокно”, “Лакокраска”, “Нафтан” и “Полоцк Стекловолокно”. В 2015 году действие санкций приостановили благодаря “некоторому прогрессу в области демократии и прав человека”.
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