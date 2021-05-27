Revolut запустил денежные переводы в Украину

Финтех-стартап Revolut, сооснователем которого является украинец Влад Яценко, запустил денежные переводы в Украину.

Пользователи сервиса получили соответствующую рассылку.

В письме Revolut сообщается, что пользователи могут отправлять средства в Украину более чем в 30 валютах.

Пользователи Revolut смогут переводить средства на карты украинских банков в долларах, швейцарских франках, фунтах и других валютах. Переводы в гривне пока недоступны. Комиссия за перевод составляет от 3 до 5 евро, а средства будут зачислены на счет получателя в течении 3−5 рабочих дней.

Чтобы отправить средства с карты Revolut, нужно: