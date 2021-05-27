Украина выплатила 40 миллионов долларов по ВВП-варрантам

31 мая Украина впервые осуществила выплату по государственным варрантам объемом 40,75 млн долларов, или 1,12 млрд грн – сумма выплат зависит от роста экономики.

Доходность данных варрантов привязана к показателю ВВП Украины. Сумма выплаты составляет 40 750 645,60 долларов.

ВВП-варранты появились как продукт реструктуризации долга в 2015 году, когда кредиторы в обмен на них согласились списать 3,6 млрд долларов долга Украины. Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет 3,24 млрд долл, а срок их обращения истечет в 2040 году.

Выплаты возможны с 2021 года, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть, — это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году. Тогда экономика выросла на 3,2%.

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее, чем 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Если исходить из прогноза МВФ относительно объема ВВП в 2021 году, то по варрантам в 2023 году правительству придется заплатить около 642 млн долл, то есть почти в 16 раз больше, чем в 2021 году.

Напомним, в прошлом году Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 миллиарда долларов.

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