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Укрзализныця с 1 июня запускает поезд в Европу

Укрзализныця с 1 июня запускает поезд в Европу

«Укрзализныця» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии.

Об этом сообщает персс-служба УЗ.

Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня, поэтому у пассажиров Укрзализныци есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию.

В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных кассах вокзалов.

По материалам Finance.UA
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