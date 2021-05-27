Эксперты сообщили, каким будет курс доллара в июне

Тенденции к укреплению гривны будут оставаться актуальными как минимум до конца лета. Основные факторы поддержки нацвалюты в среднесрочной перспективе – усилившийся из-за высоких цен на сырье приток валютной выручки, инвестиций (в т.ч. благодаря открытию рынка земли и большой приватизации), а также слабеющий доллар.

Об этом рассказал советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий. Правда, ряд других опрошенных нами экспертов, сойдясь на прогнозах по укреплению национальной валюты, назвали и ряд иных причин, которые будут этому способствовать.

“У нас нет никаких особых ожиданий. Курс, скорее всего, останется плюс-минус в тех границах, в которых и пребывает. Нет и не будет предпосылок для давления на национальную валюту как в одну, так и в другую сторону”, – признается специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Невмержицкий обращает внимание, что много неопределенности несут вложения нерезидентов в ОВГЗ. Ожидаемого восстановления интереса к украинским облигациям в гривне в мае не произошло. С другой стороны, портфель иностранных держателей ОВГЗ остается практически неизменным вот уже 4 недели.

“И это невзирая на серию крупных погашений старых выпусков облигаций в апреле-мае. Пока нет оснований прогнозировать отток или приток инвестиций по этому инструменту. Однако опыт показывает, что реакция инвесторов на события может быть очень быстрой”, – подчеркнул финансист.

К нему по поводу облигаций примыкает и аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

“Мы также не ожидаем, что будет приток валюты от нерезидентов, вкладывающихся в украинские облигации внутреннего госзайма. Если и этот фактор имел бы место, ревальвация была бы еще сильнее. Но массового возвращения иностранных кредиторов в ближайшее время не произойдет”, – прогнозирует Ахтырко.

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