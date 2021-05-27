Эксперты сообщили, каким будет курс доллара в июне

Тенденции к укреплению гривны будут оставаться актуальными как минимум до конца лета. Основные факторы поддержки нацвалюты в среднесрочной перспективе – усилившийся из-за высоких цен на сырье приток валютной выручки, инвестиций (в т.ч. благодаря открытию рынка земли и большой приватизации), а также слабеющий доллар.
Об этом рассказал советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий. Правда, ряд других опрошенных нами экспертов, сойдясь на прогнозах по укреплению национальной валюты, назвали и ряд иных причин, которые будут этому способствовать.
“У нас нет никаких особых ожиданий. Курс, скорее всего, останется плюс-минус в тех границах, в которых и пребывает. Нет и не будет предпосылок для давления на национальную валюту как в одну, так и в другую сторону”, – признается специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
Невмержицкий обращает внимание, что много неопределенности несут вложения нерезидентов в ОВГЗ. Ожидаемого восстановления интереса к украинским облигациям в гривне в мае не произошло. С другой стороны, портфель иностранных держателей ОВГЗ остается практически неизменным вот уже 4 недели.
“И это невзирая на серию крупных погашений старых выпусков облигаций в апреле-мае. Пока нет оснований прогнозировать отток или приток инвестиций по этому инструменту. Однако опыт показывает, что реакция инвесторов на события может быть очень быстрой”, – подчеркнул финансист.
К нему по поводу облигаций примыкает и аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.
“Мы также не ожидаем, что будет приток валюты от нерезидентов, вкладывающихся в украинские облигации внутреннего госзайма. Если и этот фактор имел бы место, ревальвация была бы еще сильнее. Но массового возвращения иностранных кредиторов в ближайшее время не произойдет”, – прогнозирует Ахтырко.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 76043 47
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 10276 12
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтами11 ч. назад - 1721 11
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверять13 ч. назад - 1809 8
Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябре11 ч. назад - 256 4
На рынке электроэнергии могут ввести ограничения5 ч. назад - 4586 2
Bird представила электросамокат нового поколения (фото)17 ч. назад - 2596
«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к морю16 ч. назад - 2369
Стоит ли инвестировать в валютные депозиты - совет эксперта9 ч. назад - 2235 2
В Украине появился онлайн-калькулятор растаможки автомобилей14 ч. назад - 2194 1
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)10 ч. назад - 154
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 529
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1636 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1560 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 979