Зарплата учителей до конца 2021 года увеличится на 30% — Шмыгаль

Премьер-министр Украины пообещал повышение заработных плат учителей уже до конца этого года.

«Мы должны говорить также о прагматичных вещах. Заработная плата учителей, преподавателей. В этом году мы на 30% увеличим зарплату для учителей. Но конечно, наша цель — не менее чем средняя заработная плата по стране», — сообщил Шмыгаль.

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Кроме того, премьер пообещал, что до конца 2021 года школы в более чем 3 тысячах населенных пунктах получат доступ к высокоскоростному интернету.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет ранее заявлял, что до конца 2021 года должностные оклады украинских преподавателей должны вырасти на 9%.

Справка Finance.ua:

В 2021 году произойдет повышение зарплат учителям и преподавателям — на 26%. Такие изменения предусмотрены в принятом Верховной Радой госбюджете на 2021 год.

В итоге молодой учитель без опыта работы будет получать 9 511 грн (сейчас — 7580 грн), а учитель высшей категории — 13,4 тыс. грн (сейчас 10,6 тыс. грн).

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