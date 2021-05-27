«Укрнафта» в 2021 году снизила добычу газа и нефти

ПАО “Укрнафта” в январе-апреле 2021 года снизила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 23,8 тысяч тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 485,6 тысяч тонн, а газа — на 10,8% (на 43 млн кубометров) — до 353,5 млн кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, согласно пресс-релизу, среднесуточная добыча нефти и конденсата в апреле-2021 составила 4013 тонн против 4023 тонн в апреле-2020 (-2,4%), газа — 2,99 млн кубометров против 3,33 млн кубометров в апреле прошлого года (-10,2%).
По данным компании, основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.
Указано, что “Укрнафта” за четыре месяца 2020 года провела капитальный ремонт на 50 скважинах (КРС), вывела из бездействия 29 скважин, провела 10 операций интенсификации добычи и выполнила 8 операций с помощью колтюбинговой установки без бригады КРС.
Известно, что “Укрнафта” в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тысяч тонн) по сравнению с 2019 годом — до 1,501 млн тонн, газа — на 3% (на 35 млн кубометров) — до 1,127 млрд кубометров, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5000 тонн), до 117 тысяч тонн.
Напомним, “Укрнафта” является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК “Нафтогаз Украины” принадлежит 50%+1 акция “Укрнафты”, группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.
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