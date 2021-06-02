0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Польша хочет значительно упростить предоставление работы украинцам

Польша хочет значительно упростить предоставление работы украинцам

Власти Польши планируют ряд мер, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам, к местному рынку труда.

Об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек.

«Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно», — заявила Михалек в комментарии PAP.

Читайте также: Как засчитывается в стаж в Украине работа в Польше

По ее словам, в стране наблюдается значительная потребность в работниках из-за рубежа. Причем речь идет не только о таких традиционных сферах как строительство или торговля.

Заместитель министра отметила, что польские работодатели очень положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины или Беларуси.

Она указала, что упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусмотрено в недавно принятом Национальном плане восстановления Польши в постковидный период.

13 способов перевести деньги из Польши в Украину

В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время на получение таких документов и ограничить лишние формальности. Кроме того, предполагается цифровизировать процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев.

По разным оценкам, в Польше работают 1−1,5 млн граждан Украины.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.