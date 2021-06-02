Польша хочет значительно упростить предоставление работы украинцам

Власти Польши планируют ряд мер, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам, к местному рынку труда.

Об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек.

«Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно», — заявила Михалек в комментарии PAP.

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По ее словам, в стране наблюдается значительная потребность в работниках из-за рубежа. Причем речь идет не только о таких традиционных сферах как строительство или торговля.

Заместитель министра отметила, что польские работодатели очень положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины или Беларуси.

Она указала, что упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусмотрено в недавно принятом Национальном плане восстановления Польши в постковидный период.

В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время на получение таких документов и ограничить лишние формальности. Кроме того, предполагается цифровизировать процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев.

По разным оценкам, в Польше работают 1−1,5 млн граждан Украины.

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