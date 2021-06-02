Польша хочет значительно упростить предоставление работы украинцам

Власти Польши планируют ряд мер, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам, к местному рынку труда.
Об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек.
«Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно», — заявила Михалек в комментарии PAP.
Читайте также: Как засчитывается в стаж в Украине работа в Польше
По ее словам, в стране наблюдается значительная потребность в работниках из-за рубежа. Причем речь идет не только о таких традиционных сферах как строительство или торговля.
Заместитель министра отметила, что польские работодатели очень положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины или Беларуси.
Она указала, что упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусмотрено в недавно принятом Национальном плане восстановления Польши в постковидный период.
В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время на получение таких документов и ограничить лишние формальности. Кроме того, предполагается цифровизировать процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев.
По разным оценкам, в Польше работают 1−1,5 млн граждан Украины.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большую кольцевую вокруг Киева смогут строить без открытых тендеров — это 85 миллиардов гривенВчера, 09:45 - 1087 19
Юлия Барабаш: Bitcoin и другие… какого развития ожидать от криптоиндустрииВчера, 10:33 - 2091 9
В Украине дефицит IT-специалистов: число вакансий превышает 20 тысячПозавчера, 16:00 - 4658 8
Банкомат не вернул карту - что делатьВчера, 16:10 - 1641 5
Илон Маск снова обрушил курс BitcoinВчера, 10:33 - 13537 5
Илон Маск снова обрушил курс BitcoinВчера, 10:33 - 13537 5
Цены на газ в июне пересчитали для всех украинцев: список тарифовВчера, 10:06 - 3475 5
Как заменить водительское удостоверение в «Дії»Вчера, 08:45 - 2388
Банкомат не вернул карту - что делатьВчера, 16:10 - 1641 5
День финансов: рост «минималки» до 7,6 тыс. грн и «плюс» к пенсии для работающих пенсионеровВчера, 18:23 - 1539
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 526
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 601
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 815
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1983 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1972 7