Укравтодор построит Киевскую обходную дорогу: подписан меморандум

Укравтодор и компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Проекта строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Между Государственным агентством автомобильных дорог Украины и компанией Bechtel Overseas Corporation подписан Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в направлении реализации этого проекта.

“Киевская обходная дорога – это мегапроект Укравтодора, предусматривающий сооружение полукольца общей протяженностью около 150 км. Он поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и Н-01 Киев – Знаменка. Далее объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь и М-03 Киев – Харьков и обход г. Бровары”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Компания была основана в 1898 году и в настоящее время является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel специализируется на инфраструктуре, ядерной, безопасностной и экологической отраслях, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.