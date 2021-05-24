0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Hyundai сокращает производство автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами

Hyundai сокращает производство автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами

Разработку новых двигателей внутреннего сгорания компания Hyundai уже остановила.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники внутри южнокорейского производителя.

Группа Hyundai надеется продавать примерно один миллион электромобилей в год и захватить минимум 10% мирового рынка электромобилей в ближайшие годы. Полный переход к производству исключительно электромобилей и электрифицированных машин должен состояться до 2040 года, по планам Hyundai.

Сообщается, что группа Hyundai доработает свою стратегию перехода на полностью электрическое оборудование в течение ближайших шести месяцев. Это решение будет иметь последствия для количества моделей, работающих на ископаемом топливе, в фирменных автосалонах марки.

Hyundai уже заявила, что сократит количество бензиновых моделей в Китае с 14 до 21 до конца 2021 года, а также будет запускать новую электрическую модель каждый год, начиная с 2022 года.

Если эти слухи подтвердятся, Hyundai пополнит список производителей, которые уже приняли подобную стратегию. Французский концерн PSA (до того, как он стал частью Stellantis) в конце прошлого года заявил, что больше не будет инвестировать в двигатели внутреннего сгорания.

Немецкий гигант Daimler также заявил, что все его новые модели будут электрифицированы. Шведский автопроизводитель Volvo, принадлежащий Geely, обязуется выпускать только батарейные электромобили с 2030 года. Подобные заявления были также обнародованы компаниями Ford, GM и Jaguar.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.