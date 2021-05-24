Hyundai сокращает производство автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами

Разработку новых двигателей внутреннего сгорания компания Hyundai уже остановила.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники внутри южнокорейского производителя.
Группа Hyundai надеется продавать примерно один миллион электромобилей в год и захватить минимум 10% мирового рынка электромобилей в ближайшие годы. Полный переход к производству исключительно электромобилей и электрифицированных машин должен состояться до 2040 года, по планам Hyundai.
Сообщается, что группа Hyundai доработает свою стратегию перехода на полностью электрическое оборудование в течение ближайших шести месяцев. Это решение будет иметь последствия для количества моделей, работающих на ископаемом топливе, в фирменных автосалонах марки.
Hyundai уже заявила, что сократит количество бензиновых моделей в Китае с 14 до 21 до конца 2021 года, а также будет запускать новую электрическую модель каждый год, начиная с 2022 года.
Если эти слухи подтвердятся, Hyundai пополнит список производителей, которые уже приняли подобную стратегию. Французский концерн PSA (до того, как он стал частью Stellantis) в конце прошлого года заявил, что больше не будет инвестировать в двигатели внутреннего сгорания.
Немецкий гигант Daimler также заявил, что все его новые модели будут электрифицированы. Шведский автопроизводитель Volvo, принадлежащий Geely, обязуется выпускать только батарейные электромобили с 2030 года. Подобные заявления были также обнародованы компаниями Ford, GM и Jaguar.
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