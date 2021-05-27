Швейцария предоставила почти 200 млн гривен финпомощи на цифровизацию Украины

Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали соглашение о расширении помощи на цифровизацию нашего государства. Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Указано, что соглашение является продолжением Меморандума о сотрудничестве, который Швейцарское агентство развития и сотрудничества и Минцифры подписали еще в сентябре 2019 года.

«Финансирование в рамках проекта расширяется до 6 313 640 швейцарских франков (193,7 млн грн). Эти средства предоставляются на развитие е-услуг в сферах соцзащиты, пенсионного обеспечения, внедрение новых сервисов электронной демократии и повышение цифровой грамотности украинцев», — говорится в сообщении.

Генеральный директор SDC Патриция Данци подчеркнула, что прогресс Украины в сфере цифровой трансформации впечатляет. В рамках Программы EGAP, которую поддерживает Швейцария, запущены многие госсервисы нового поколения — еМалятко, автоматическая регистрация ФЛП, проект «Дия.Цифровое образование», налоговые сервисы, регистрация места жительства.

«Несколько новых цифровых сервисов по своему удобству и скорости даже не имеют подобных аналогов в мире. Планируем и в дальнейшем поддерживать Украину в ее усилиях по цифровой трансформации, чтобы различные категории украинцев (в частности, уязвимые группы) имели равный доступ к госсервисам и инструментам электронной демократии», — сказала Данци.

Напомним, Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале «Дия. Цифровое образование», а также получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.