Google расширит возможности цифровых магазинов для продажи товаров через поисковик, карты и YouTube

Google объявила о расширении возможностей цифровых магазинов по продаже товаров через свои сервисы. Теперь компании смогут продавать товары напрямую через поисковик, картографический сервис и YouTube.

Разработчики расширяют сотрудничество с платформами электронной коммерции, чтобы как можно больше магазинов получили доступ к их сервисам. На прошлой неделе Google объявила о сотрудничестве с Shopify. Теперь компания расширяет партнёрство с Square, WooCommerce и Shop Pay.

Новые инструменты Google позволят компаниям продавать товары прямо с Google Карт, а доступность и рейтинги продавцов будут размещены во вкладке «Покупки». Также IT-гигант добавит новые возможности на страницу поиска изображений, которая исторически была лишена электронной коммерции. Кроме этого, разработчики уже тестируют сервис по добавлению новых функций покупки в YouTube. Предположительно, таким образом компания борется с доминированием Amazon в сфере онлайн-торговли.

Исполнительный директор аналитической фирмы электронной коммерции Profitero Брайан Винер (Bryan Wiener) заявил в разговоре с Bloomberg, что Google проиграет, если Amazon станет базовым магазином для электронной коммерции. По его мнению, у компании есть преимущество в том, что она может помочь своим текущим корпоративным клиентам, которые уже платят за продвижение, найти своих покупателей.

Эксперты также отмечают, что реклама в поиске Google по-прежнему остаётся одним из самых востребованных сервисов. Директор по маркетингу Xena Workwear отметил, что их компания тратит около $10 тысяч в неделю на рекламу в сервисах компании и получает в 2-3 раза больше прибыли.