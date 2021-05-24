В Австрии выпустят 100 тыс. почтовых NFT-марок

Почтовая служба Австрии выпустит 100 тысяч почтовых марок Crypto Stamp 3.0 в формате NFT. На марках будут изображены киты. Цена каждой составит 9,90 евро, пишет processer.media.
С помощью встроенных NFC-чипов можно будет проверить подлинность невзаимозаменяемых токенов.
«Для этого не требуется отдельное приложение, чип NFC ведет на специальный сайт соответствующей копии марки. Пока код не активирован, пользователь видит спящего кита. При сканировании QR-кода кит оживает», — говорится в пресс-релизе.
Цифровая копия почтовой марки генерируется случайным образом, получая один из пяти цветов: черный, зеленый, синий, желтый или красный.
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