ЕС одобрил изменения в визовой системе

Совет Е С внес изменения в визовую систему, направленные на повышение безопасности в Шенгенской зоне.

В Евросоюзе усилили контроль за краткосрочным пребыванием и видами на жительство.

Что изменится. Теперь VIS будет включать не только информацию о краткосрочных визах, но и охватывать долгосрочные визы и виды на жительство, поскольку эти документы разрешают свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны.

Кроме того, в систему будет включен скан страницы с биографическими данными проездного документа.

«В ответ на меняющиеся проблемы миграции и безопасности ЕС совершенствует свою визовую информационную систему (VIS), инструмент, который используется властями государств-членов для регистрации и проверки лиц, обращающихся за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону», — говорится в заявлении.

Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных безопасности и миграции.

Справка Finance.ua:

Еврокомиссия обновила правила посещения Шенгенской зоны по безвизовому режиму. Теперь это будет происходить по туристической информационной системе авторизации ( ETIAS ).

Европейская комиссия начинает общественные консультации для оценки вероятности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран. Они заменят бумажные стикеры, проставляемые в загранпаспортах.

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