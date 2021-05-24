ЕС одобрил изменения в визовой системе

В Евросоюзе усилили контроль за краткосрочным пребыванием и видами на жительство.
Что изменится. Теперь VIS будет включать не только информацию о краткосрочных визах, но и охватывать долгосрочные визы и виды на жительство, поскольку эти документы разрешают свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны.
Кроме того, в систему будет включен скан страницы с биографическими данными проездного документа.
«В ответ на меняющиеся проблемы миграции и безопасности ЕС совершенствует свою визовую информационную систему (VIS), инструмент, который используется властями государств-членов для регистрации и проверки лиц, обращающихся за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону», — говорится в заявлении.
Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных безопасности и миграции.
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