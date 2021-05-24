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В Японии разрешили вакцину Pfizer для детей от 12 лет

В Японии разрешили вакцину Pfizer для детей от 12 лет

Япония намерена разрешить вакцину против COVID-19 компании Pfizer для около 4 миллионов детей в возрасте от 12 до 15 лет. Прививки детей планируют начать уже с понедельника, 31 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура 28 мая, передает Japantimes.

Отмечается, что Коллегия Министерства здравоохранения в пятницу рекомендовала смягчить возрастное ограничение. Тамура заявил, что решение вступит в силу после того, как правительство внесет изменения в свои руководящие принципы по экстренному использованию вакцины.

«Я хотел бы, чтобы детей прививали как можно скорее, поэтому я хотел бы попросить органы местного самоуправления упорядочить систему для этого», — сказал он журналистам.

По материалам РБК-Украина
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