0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 129 0

Чехия открывает границы для туристов из ряда стран: названы условия въезда

Чехия открывает границы для туристов из ряда стран: названы условия въезда

Путешествовать между Чехией и Венгрией, Германией, Польшей, Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией можно будет с 31 мая после получения первой дозы вакцины против COVID-19.

Со вторника, 1 июня, страну смогут посещать привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства, передает novinky.cz.

По словам министра, это открытие стандартного туризма. Сертификаты для туристов из этих семи стран также будут признаны. Они могут понадобиться для посещения определенных заведений, открытых в Чехии, пояснил Войтех.

Министр иностранных дел Якуб Кулханек в Twitter сообщил позже, что привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи также смогут посещать страну и пользоваться услугами сферы туризма и обслуживания.

В то же время допускается въезд лицам, имеющим по крайней мере 22 дня после первой дозы вакцины, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии.

Условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника, обновление которой должно выдать сегодня Министерство Здравоохранения страны.

Чешские рестораны, бары, ночные клубы и другие заведения в сфере гостеприимства с 31 мая могут обслуживать клиентов в помещениях. Послабления сделали раньше запланированного из-за решения на прошлой неделе Высшего административного суда.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.