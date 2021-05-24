Чехия открывает границы для туристов из ряда стран: названы условия въезда

Путешествовать между Чехией и Венгрией, Германией, Польшей, Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией можно будет с 31 мая после получения первой дозы вакцины против COVID-19.

Со вторника, 1 июня, страну смогут посещать привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания правительства, передает novinky.cz.

По словам министра, это открытие стандартного туризма. Сертификаты для туристов из этих семи стран также будут признаны. Они могут понадобиться для посещения определенных заведений, открытых в Чехии, пояснил Войтех.

Министр иностранных дел Якуб Кулханек в Twitter сообщил позже, что привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи также смогут посещать страну и пользоваться услугами сферы туризма и обслуживания.

В то же время допускается въезд лицам, имеющим по крайней мере 22 дня после первой дозы вакцины, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии.

Условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника, обновление которой должно выдать сегодня Министерство Здравоохранения страны.

Чешские рестораны, бары, ночные клубы и другие заведения в сфере гостеприимства с 31 мая могут обслуживать клиентов в помещениях. Послабления сделали раньше запланированного из-за решения на прошлой неделе Высшего административного суда.