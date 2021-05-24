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Беларусь ввела спецсанкции на импорт ряда украинских товаров

Беларусь ввела спецсанкции на импорт ряда украинских товаров

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в том числе сельхозтехники.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

“По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель”, – сообщил он в Facebook.

По его словам, это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.

Сейчас правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси, добавил торгпред.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
По материалам Економічна Правда
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