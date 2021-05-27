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Самые распространенные мошеннические схемы при покупке подержанного автомобиля

Самые распространенные мошеннические схемы при покупке подержанного автомобиля

Значительная часть украинцев считает лучшим вариантом приобрести подержанный автомобиль. Прежде всего это экономически выгодно. По этой причине граждане могут позволить себе и более удобную и более дорогую модель. Однако иногда покупка такого автомобиля становится настоящей головной болью. Некоторые подержанные автомобили могут отлично смотреться внешне, однако при детальной проверке обнаруживается множество скрытых дефектов. Что в будущем неизбежно приведет к неожиданному и дорогостоящему ремонту.

Эксперты компании carVertical исследовали и назвали самые популярные схемы при покупке подержанного автомобиля.

ТОП-5 мошеннических схем:

1. Автомобиль был поврежден в ДТП. Значительная часть подержанных автомобилей попадала в ДТП. Однако не все продавцы сообщают этот факт. Однако иногда трудно понять, была повреждена машина или нет. Эксперты при выборе автомобиля рекомендуют проверять прорези между элементами кузова. Если некоторые проемы сильно отличаются, это может указывать на повреждение деталей или дешевый, некачественный кузовной ремонт.

2. Скрученный пробег. По исследованиям, каждый шестой автомобиль (16,7%) был со скрученным пробегом. Особенно часто встречается смотанный пробег в дизельных автомобилях. Коррекция одометра может увеличить стоимость автомобиля на 25%. Чтобы обнаружить скрученный пробег, стоит присмотреться к деталям. Если сиденья, руль или переключатель передач выглядят сильно изношенными, но пробег – небольшой, это один из первых признаков, что стоит поискать другой автомобиль.

3. Краденый автомобиль. Этот вариант мошенничества наихудший. Обычно в таком случае у злополучных новых владельцев транспортные средства конфискуют, а вот вернуть деньги может быть сложно, часто – нереально.

4. Автомобиль использовался как такси (или сдавался в прокат). Машины, которые сдавались в аренду, имеют большой пробег. И вследствие эксплуатации, преимущественно в городских условиях (где чаще бывают пробки и заторы) – уже достаточно изношены. Да и обслуживали их обычно не очень качественно, часто экономя на запчастях и расходниках. Такие авто иногда можно определить по цвету краски, но особо шустрые дельцы могут даже перекрасить автомобиль.

5. Цена автомобиля слишком низкая. Покупателям подержанных авто лучше избегать подозрительно дешевых транспортных средств, хотя для многих это достаточно большой соблазн. Если же покупатель планирует купить подозрительную машину, ему стоит особенно тщательно проверить автомобиль, также сравнивая его с аналогичными вариантами на других авторынках. Именно результаты проверки помогут выявить причину, почему цена такая низкая.

По материалам Комментарии
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