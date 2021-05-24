Украина решила закрыть небо для белорусских самолетов с 29 мая

Кабинет Министров на внеочередном заседании одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и «Украэроруху», передает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правительстве.

«Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь», — отметил собеседник.

Это означает, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Кабинет Министров также поручил Минифраструктуры, МИД и «Украэроруху» сообщить о своем решении белорусской стороне.

Напомним, 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.