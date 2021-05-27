Экспорт продуктов нефтепереработки вырос в 1,7 раза с начала года

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины вырос в 1,7 раза за январь-апрель 2021 года против аналогичного периода в 2020 году — до 156 100 тонн. В прошлом году в течение такого же периода экспорт составил 87 300 тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные собственного исследования консалтинговой группы «А-95».

В апреле 2021 года в целом экспортировали 44 800 тонн промежуточных продуктов внутренней нефтепереработки, что втрое больше, чем в апреле 2020 года — 13 400 тонн.

За четыре месяца 2021 года на внешние рынки направили 104 600 тонн мазута, тогда как в течение аналогичного периода прошлого года — 15 200 тонн. Отмечается, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) экспортировал накопленных ранее 93 200 тонн ресурса. Еще 11 400 тонн мазута пришлось на экспортные поставки государственного АО «Укргаздобыча».

В течение этого же периода сократился экспорт таких промежуточных продуктов переработки, как риформата, бензосодержащей фракции и рафината. «Укргаздобыча» снизила продажи на внешние рынки бензолосодержащей фракции на 10,4% – до 26 600 тонн. Экспорт риформата остался на уровне прошлого года — 24 900 тонн.

В «А-95» отметили, что в январе-феврале этого года «Укргаздобыча» экспортировала 5 500 тонн сольвента, хотя в прошлом году его за границу не продавали. В то же время ПАО «Укртатнафта» прекратило поставки на внешние рынки рафинат бензольного риформинга из-за запуска осенью 2020 года установки изомеризации.