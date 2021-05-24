PayPal разрешит выводить криптовалюты в другие кошельки

Пользователи международной платежной системы PayPal смогут выводить свои криптовалюты на сторонние кошельки.
Об этом заявил вице-президент и генеральный менеджер по блокчейну и криптовалюте PayPal Хосе Фернандес да Понте, сообщает CoinDesk.
«Мы хотим сделать это максимально открытым и дать возможность нашим клиентам платить любым способом, который они выберут. Они несут свою криптовалюту к нам для использования в коммерции, а мы хотим, чтобы они смогли перенаправить его по своему выбору», – отметил он.
По словам да Понте, компания готовит новые разработки в среднем каждые два месяца, но не сказал, когда появится функция вывода.
В настоящее время PayPal не позволяет пользователям перемещать криптовалютные авуары вне платформы.
С октября 2020 года PayPal разрешил операции с криптовалютами.
В ноябре PayPal открыл торговлю отдельными криптовалютами для американских клиентов и начал разрешать пользователям оплачивать товары и услуги криптовалютой в марте.
За первый квартал 2021 года PayPal получила $1,22 млрд дохода, превзойдя среднюю оценку аналитиков в $1 млрд. Компания заявила, что клиенты, которые приобрели криптовалюты через сервис, заходили в PayPal вдвое чаще, чем раньше.
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