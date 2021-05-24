Болгария обновила условия въезда для украинцев

Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение о временном запрете въезда на территорию страны, согласно которому с 1 июня до 31 июля разрешено въезжать гражданам Украины на определенных условиях.
Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии.
Согласно решению, на территорию Болгарии разрешен въезд при условии наличия одного из следующих документов:
Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеупомянутых документов.
Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не обязательно предоставлять документы о прививках, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела.
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