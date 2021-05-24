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Болгария обновила условия въезда для украинцев

Болгария обновила условия въезда для украинцев

Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение о временном запрете въезда на территорию страны, согласно которому с 1 июня до 31 июля разрешено въезжать гражданам Украины на определенных условиях.

Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

Согласно решению, на территорию Болгарии разрешен въезд при условии наличия одного из следующих документов:

  • сертификата вакцинации о завершении программы вакцинации против COVID-19. Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончание 14-дневного периода с даты введения последней дозы вакцины. В документе должны быть указаны личные данные лица согласно паспорту гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), дата рождения, дата вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, который его выдал;
  • справки, показывающие отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы, или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну. В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица согласно паспорту гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописанный латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат;
  • документа, который показывает положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, которые переболели COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования. В документе должны быть указаны личные данные лица согласно паспорту гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописанный латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат.

Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеупомянутых документов.

Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не обязательно предоставлять документы о прививках, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела.

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По материалам Економічна Правда
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