В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)

Японская компания MTG начала продавать на внутреннем рынке «умные» кольца Evering, с помощью которых можно платить за товары.
Кольцо со встроенным чипом сделано из синтетического кристалла циркония. Оно водонепроницаемо и не требует подзарядки, подчеркивают создатели гаджета.
Кольцо из диоксида циркония, синтетического кристалла, который иногда используется вместо бриллиантов в ювелирных изделиях, позволяет людям запирать двери, а также оплачивать покупки в магазинах.
Пандемия Covid-19 сделала бесконтактные платежи гораздо более популярным методом покупок. На этом фоне MTG заключила контракт с Visa на продажу первой партии из 3000 колец в Японии.
Чтобы начать пользоваться умным кольцом Evering, требуется с помощью мобильной программы подключить к нему банковские карты. Для оплаты следует поднести кольцо к терминалу. Максимальная сумма покупки с помощью кольца составляет 30 тысяч иен ($ 270), а само кольцо стоит 19 800 иен ($ 182).
«Мы хотим создать мир, в котором люди могут жить с кольцом», — отметил в интервью Есихито Охта, председатель MTG.
Срок действия платежной функции кольца — четыре года. В будущем производитель планирует добавить функции оплаты проезда в общественном транспорте.
«У бизнеса есть потенциал для роста. Это рискованно, но я думаю, что ни у одного другого бизнеса нет большего потенциала, чем этот», — сказал Охта.
Напомним, в 2020 году НВ писал, что Apple получила патент на новое устройство — умное кольцо. В нем будет NFC, поддержка голосового управления и синхронизация с другими устройствами (не только Apple)
Согласно данным о новом патенте, который получила Apple, компания разрабатывает смарт-кольцо, которое будет управлять другими устройствами.
В патенте говорится, что Apple Ring (предполагаемое название устройства) сможет соединяться с любым устройством, на которое пользователь укажет пальцем. А затем, с помощью жестов, этим устройством можно будет управлять.
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