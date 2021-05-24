0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 24 0

В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)

В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)

Японская компания MTG начала продавать на внутреннем рынке «умные» кольца Evering, с помощью которых можно платить за товары.

Кольцо со встроенным чипом сделано из синтетического кристалла циркония. Оно водонепроницаемо и не требует подзарядки, подчеркивают создатели гаджета.

Кольцо из диоксида циркония, синтетического кристалла, который иногда используется вместо бриллиантов в ювелирных изделиях, позволяет людям запирать двери, а также оплачивать покупки в магазинах.

Пандемия Covid-19 сделала бесконтактные платежи гораздо более популярным методом покупок. На этом фоне MTG заключила контракт с Visa на продажу первой партии из 3000 колец в Японии.

Чтобы начать пользоваться умным кольцом Evering, требуется с помощью мобильной программы подключить к нему банковские карты. Для оплаты следует поднести кольцо к терминалу. Максимальная сумма покупки с помощью кольца составляет 30 тысяч иен ($ 270), а само кольцо стоит 19 800 иен ($ 182).

«Мы хотим создать мир, в котором люди могут жить с кольцом», — отметил в интервью Есихито Охта, председатель MTG.

Срок действия платежной функции кольца — четыре года. В будущем производитель планирует добавить функции оплаты проезда в общественном транспорте.

«У бизнеса есть потенциал для роста. Это рискованно, но я думаю, что ни у одного другого бизнеса нет большего потенциала, чем этот», — сказал Охта.

Напомним, в 2020 году НВ писал, что Apple получила патент на новое устройство — умное кольцо. В нем будет NFC, поддержка голосового управления и синхронизация с другими устройствами (не только Apple)

Согласно данным о новом патенте, который получила Apple, компания разрабатывает смарт-кольцо, которое будет управлять другими устройствами.

В патенте говорится, что Apple Ring (предполагаемое название устройства) сможет соединяться с любым устройством, на которое пользователь укажет пальцем. А затем, с помощью жестов, этим устройством можно будет управлять.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.