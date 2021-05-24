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Квартальная выручка ведущих инвестбанков мира достигла максимума за 6 лет

Квартальная выручка ведущих инвестбанков мира достигла максимума за 6 лет

Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира по итогам первого квартала 2021 года выросла на 39% и достигла максимума за последние шесть лет.

Об этом сообщается в исследовании аналитической компании Coalition.

В январе-марте показатель составил $62,9 млрд по сравнению со $45,2 млрд за такой же период прошлого года.

Выручка от торговли акциями и производными инструментами взлетела на 63% и достигла $17,7 млрд. С учетом краха американского хедж-фонда Archegos Capital Management рост составил всего 6%, отмечается в сообщении.

В сфере инвестиционного банкинга скачок составил 73% – до $17,1 млрд, что является рекордом. Это было связано в том числе с резким усилением активности в сфере слияний и поглощений (M&A), а также ростом объемов выпуска акций.

Совокупный доход ведущих банков от операций с активами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC) повысился на 15% и составил $28 млрд. Рост был обусловлен увеличением объемов торговли, в том числе сырьевыми товарами, и повышением клиентской активности.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.

По материалам Финмаркет
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