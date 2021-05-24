ОПЕК прогнозирует начало эпохи падения мирового спроса на нефть

Эпоха растущего спроса на нефть в большинстве развитых стран мира доживает свои последние годы.

Об этом идет речь в ежегодном отчете World Oil Outlook от ОПЕК.

Уже в ближайшие 5 лет потребление “черного золота” в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, начнет сокращаться, а к 2045 году рухнет на 35%, прогнозирует картель.

Известно, что страны ОЭСР, куда входят США, Евросоюз, а также развитые экономики Азии, включая Японию и Южную Корею, в 2020 году “жгли” и перерабатывали 41,4 млн баррелей в день, обеспечив 45,6% мирового спроса на нефть.

“К 2025 году они сократят потребление до 40,2 млн баррелей в день, к 2030-му — до 38,2 млн баррелей, после чего процесс ускорится. В 2035 году в ОЭСР будет потребляться 35,4 млн баррелей в сутки, к 2040 году — 32,3 млн, а через 25 лет — 29,3 млн”, — говорится в прогнозе ОПЕК.

Как отмечается, государства, на которые приходится 60% мирового ВВП, переходят к политике климатической нейтральности и стимулируют развитие электротранспорта, выбивая из-под ног нефтяников фундамент в виде спроса на бензин.

Из 2,6 млрд машин на планете в 2045 году 430 млн будут электромобилями, доля которых в общем парке достигнет 16%, считают в картеле.

Более того, падение спроса на нефть уже началось в развитых экономиках Азии, а также в Европе, констатирует ОПЕК: к 2025 году они сократят потребление на 0,6 и 0,8 млн баррелей в сутки соответственно.

Тем временем в США нефтяной спрос вышел на пик — 21,3 млн баррелей в день. Он удержится в ближайшую пятилетку, после чего начнет снижаться, прогнозируют в ОПЕК: на 0,9 млн баррелей в сутки в 2025-30 годах, на 1,4 млн — в 2030-35 годах, еще на 1,7 млн — к 2040-му году и на столько же в 2040-45 годах.

Общий спрос на нефть в мире продолжит расти, хотя и с мизерной скоростью — в среднем 0,3% в год, считает ОПЕК. Спад потребления в развитых странах, по расчетам картеля, должны компенсировать развивающиеся экономики, прежде всего Азии и Ближнего Востока.

Основные надежды ОПЕК связывает с Индией, от которой ждет более чем двукратного роста спроса в течение 25 лет — с 4,7 до 10,7 млн баррелей в сутки.

В свою очередь китайский мотор нефтяного рынка продолжит сбавлять обороты: за 15 лет КНР увеличит потребление на 20%, до 15 млн баррелей в сутки, после чего настанет стагнация.