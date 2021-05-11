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В Кабмине планируют ослабить карантин в Украине

В Кабмине планируют ослабить карантин в Украине

В Кабинет министров внесено протокольное поручение по ослаблению карантинных мер на территории Украины. Смягчения коснутся, в частности, проведения концертных, массовых, культурных мероприятий.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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«Прошу внести протокольное поручение, внести изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 года… при условии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена к коронавирусу, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, всех посетителей и сотрудников, расширить возможности для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий, разрешить работать разным типам средств размещения, снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан. Также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран», — сообщил Ткаченко.

Минздраву, МИД, Минфину, Минэкономики, Минюсту, Секретариату КМУ было поручено в двухдневный срок оформить указанное решение актом КМУ в соответствии с регламентными требованиями и подать на подпись премьер-министру Украины.

По материалам УНН
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