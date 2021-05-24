Украинцы с начала года продали инвалюты на $1,1 млрд больше, чем купили

Чистая продажа иностранной валюты со стороны населения Украины с начала года превысила $ 1,1 млрд.
Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
«Ситуация на межбанковском валютном рынке на протяжении недели оставалась контролируемой и не требовала активного участия Национального банка. На межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на иностранную валюту (чистая продажа банками иностранной валюты клиентам составила 11 млн долларов США в среднем за день), который формировался на форвардном сегменте рынка», — сообщил Данилишин.
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При этом банки компенсировали чистую продажу иностранной валюты с позиции за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у физических лиц.
«Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала мая составила 150 млн долларов США, безналичной — 61 млн долларов США. С начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила 1,1 млрд долларов США», — добавил он.
По его словам, объем чистой покупки иностранной валюты Национальным банком с начала года продолжает оставаться на отметке 220,5 млн долларов США.
Международные резервы НБУ по состоянию на
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