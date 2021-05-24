Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроект

Кабмин одобрил проект закона «О государственной помощи семьям с детьми», согласно которому предусмотрено увеличение выплат при или усыновлении ребенка. В частности, государственное пособие семьям предлагается в размере 50 тысяч грн.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
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Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в случае принятия документа Верховной Радой, с 1 января 2022 года размер пособия будет увеличен с 41 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.
«Это не окончательное увеличение: с 2023 и в дальнейшем предлагается увеличение размера такого пособия на прогнозный показатель инфляции. Конечно, прямые выплаты – это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки», – подчеркнул глава правительства.
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Как отметил Денис Шмыгаль, неотъемлемым элементом усиления защиты прав детей также является ответственность за нарушение их прав.
«В кодекс административных правонарушений мы предлагаем внести новые положения, которые четко закрепят ответственность за нарушение прав детей, или за халатное отношение к этому вопросу со стороны ответственных должностных лиц», – отметил глава правительства.
Другим одобренным законопроектом, по словам Премьер-министра, предлагается усовершенствовать систему усыновления детей для обеспечения интересов ребенка и усиления прозрачности в процессе усыновления.
Кроме того, Правительство утвердило законопроект, разграничивающий функции по вопросам социальной защиты детей между Национальной социальной сервисной службой, исполнительными органами местных советов, а также областными государственными администрациями.
«За каждым органом власти будут четко закреплены его полномочия и ответственность», – подчеркнул Премьер-министр.
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