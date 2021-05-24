Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроект

Кабмин одобрил проект закона «О государственной помощи семьям с детьми», согласно которому предусмотрено увеличение выплат при или усыновлении ребенка. В частности, государственное пособие семьям предлагается в размере 50 тысяч грн.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Напомним, что обо всех законодательных изменениях, касающихся соцвыплат, оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в случае принятия документа Верховной Радой, с 1 января 2022 года размер пособия будет увеличен с 41 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.

«Это не окончательное увеличение: с 2023 и в дальнейшем предлагается увеличение размера такого пособия на прогнозный показатель инфляции. Конечно, прямые выплаты – это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки», – подчеркнул глава правительства.

Читайте также: Расчет пособия по беременности и родам

Как отметил Денис Шмыгаль, неотъемлемым элементом усиления защиты прав детей также является ответственность за нарушение их прав.

«В кодекс административных правонарушений мы предлагаем внести новые положения, которые четко закрепят ответственность за нарушение прав детей, или за халатное отношение к этому вопросу со стороны ответственных должностных лиц», – отметил глава правительства.

Другим одобренным законопроектом, по словам Премьер-министра, предлагается усовершенствовать систему усыновления детей для обеспечения интересов ребенка и усиления прозрачности в процессе усыновления.

Кроме того, Правительство утвердило законопроект, разграничивающий функции по вопросам социальной защиты детей между Национальной социальной сервисной службой, исполнительными органами местных советов, а также областными государственными администрациями.

«За каждым органом власти будут четко закреплены его полномочия и ответственность», – подчеркнул Премьер-министр.

Справка Finance.ua:

Аналитики подсчитали, сколько могут составить затраты, связанные с появлением ребенка: набор одежды во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома при подготовке к появлению новорожденного и его содержание в течение первого года жизни.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла закон № 3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком», которым урегулировала вопрос равных возможностей по уходу за ребенком для обоих родителей и предусмотрела новый вид отпуска для мужчин при рождении ребенка.

Украинцам станет проще зарегистрировать рождение или смерть, брак или развод семейной пары.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.