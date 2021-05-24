0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 157 0

Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроект

Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроект

Кабмин одобрил проект закона «О государственной помощи семьям с детьми», согласно которому предусмотрено увеличение выплат при или усыновлении ребенка. В частности, государственное пособие семьям предлагается в размере 50 тысяч грн.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Напомним, что обо всех законодательных изменениях, касающихся соцвыплат, оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в случае принятия документа Верховной Радой, с 1 января 2022 года размер пособия будет увеличен с 41 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.

«Это не окончательное увеличение: с 2023 и в дальнейшем предлагается увеличение размера такого пособия на прогнозный показатель инфляции. Конечно, прямые выплаты – это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки», – подчеркнул глава правительства.

Читайте также: Расчет пособия по беременности и родам

Как отметил Денис Шмыгаль, неотъемлемым элементом усиления защиты прав детей также является ответственность за нарушение их прав.

«В кодекс административных правонарушений мы предлагаем внести новые положения, которые четко закрепят ответственность за нарушение прав детей, или за халатное отношение к этому вопросу со стороны ответственных должностных лиц», – отметил глава правительства.

Другим одобренным законопроектом, по словам Премьер-министра, предлагается усовершенствовать систему усыновления детей для обеспечения интересов ребенка и усиления прозрачности в процессе усыновления.

Кроме того, Правительство утвердило законопроект, разграничивающий функции по вопросам социальной защиты детей между Национальной социальной сервисной службой, исполнительными органами местных советов, а также областными государственными администрациями.

«За каждым органом власти будут четко закреплены его полномочия и ответственность», – подчеркнул Премьер-министр.

Справка Finance.ua:

  • Аналитики подсчитали, сколько могут составить затраты, связанные с появлением ребенка: набор одежды во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома при подготовке к появлению новорожденного и его содержание в течение первого года жизни.
  • Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла закон № 3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком», которым урегулировала вопрос равных возможностей по уходу за ребенком для обоих родителей и предусмотрела новый вид отпуска для мужчин при рождении ребенка.
  • Украинцам станет проще зарегистрировать рождение или смерть, брак или развод семейной пары.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.