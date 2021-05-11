Microsoft тизерит «следующее поколение Windows»

На Build 2021 компания Microsoft, вопреки ожиданиям, не стала рассказывать о будущем Windows, но только по той причине, что планирует сделать это в рамках отдельного мероприятия (направление снова стало приоритетным?).

В рамках выступления гендиректор Microsoft Сатья Наделла вскользь упомянул о «следующем поколении Windows», которое он тестирует последние несколько месяцев.

«Очень скоро мы расскажем детали одного из самых крупных обновлений Windows за последнее десятилетие, чтобы разблокировать для разработчиков и создателей контента большие экономические возможности. Я лично размещал его на хостинге в течение последних нескольких месяцев, и я невероятно рад новому поколению Windows.

Мы обещаем вам следующее: мы создадим больше возможностей для каждого разработчика Windows и будем приветствовать каждого создателя, который ищет самую инновационную, новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми подробностями в ближайшее время".

Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft: «Совершенно очевидно, что часть обращения о больших экономических возможностях для разработчиков и создателей контента касается магазина Windows Store. В конце апреля Microsoft объявила о снижении сервисного сбора Windows Store с 30% до 12% — новая ставка начнет действовать с 1 августа 2021 года и позволит разработчикам игр получать 88% выручки от продаж игр в онлайн-магазине компании. Последние несколько месяцев компания работает над перезапуском магазина приложений для Windows 10 — разработчикам якобы разрешат не «упаковывать» программы в специальные контейнеры и использовать сторонние платежные системы, что позволит избежать внутренней комиссии Microsoft (15% с приложений и 12% — с игр).

Интересно, что Сатья Наделла использует формулировку «следующее поколение Windows» вместо привычной «Windows 10». Не исключено, что компания готовится к внесению более существенных изменений по части брендинга Windows вместе с обновлением пользовательского интерфейса.

На прошлой неделе Microsoft подтвердила закрытие проекта «облегченной» версии ОС Windows 10X с новым интерфейсом, адаптированным для работы с двухэкранными устройствами — самые удачные наработки из нее планируют перенести в текущие продукты Windows. Сейчас разработчики активно работают над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley (21H2) с «радикальным визуальным омоложением Windows», которое выйдет в октябре 2021 года. В списке ожидаемых изменений этого апдейта: проводник с обновленными иконками; полноценная поддержка приложений Linux; функция Auto HDR; решение проблемы с переупорядочиванием приложений при использовании нескольких мониторов; отказ от иконок из эпохи Windows 95.

Сатья Наделла пообещал рассказать больше о будущем Windows «очень скоро», так что в ближайшее время можно ожидать крупного анонса или даже отдельного мероприятия.