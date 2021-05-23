Когда возникает право налогового залога

Главное управление ГНС в Днепропетровской области сообщает, что согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ) право налогового залога возникает:
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В НКУ определено, что рассрочка, отсрочка денежного обязательства или налогового долга предоставляется отдельно по каждому налогу и сбору.
Условия рассрочки, если долг более миллиона гривен. Если сумма денежного обязательства или налогового долга, заявленная к рассрочке, отсрочке, составляет 1 миллион гривен и более, рассрочка, отсрочка предоставляется только при условии:
Сроки уплаты рассроченных, отсроченных сумм или их части могут быть перенесены путем принятия отдельного решения и внесения соответствующих изменений в договоры рассрочки, отсрочки.
На какое имущество распространяется? Нормами НКУ установлено, что право налогового залога распространяется на любое имущество налогоплательщика, которое находится в его собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) в день возникновения такого права и балансовая стоимость которого соответствует сумме налогового долга налогоплательщика, а также на другое имущество, на которое налогоплательщик приобретет права собственности в будущем.
А в случае если балансовая стоимость имущества, на которое распространяется налоговый залог, меньше суммы налогового долга налогоплательщика, право налогового залога распространяется на такое имущество.
Право налогового залога не распространяется:
Право налогового залога не применяется, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
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