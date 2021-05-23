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Когда возникает право налогового залога

Когда возникает право налогового залога

Главное управление ГНС в Днепропетровской области сообщает, что согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ) право налогового залога возникает:

  • в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной налогоплательщиком в налоговой декларации, – со дня, следующего за последним днем указанного срока;
  • в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной контролирующим органом, – со дня возникновения налогового долга;
  • в случае, определенном в п. 100.11 ст. 100 НКУ, – со дня заключения договора о рассрочке, отсрочке денежных обязательств.

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В НКУ определено, что рассрочка, отсрочка денежного обязательства или налогового долга предоставляется отдельно по каждому налогу и сбору.

Условия рассрочки, если долг более миллиона гривен. Если сумма денежного обязательства или налогового долга, заявленная к рассрочке, отсрочке, составляет 1 миллион гривен и более, рассрочка, отсрочка предоставляется только при условии:

  • передачи в залог имущества налогоплательщика, балансовая стоимость которого равна или превышает заявленную к рассрочке, отсрочке сумму денежного обязательства, – в случае рассрочки, отсрочки денежных обязательств;
  • пребывание в налоговом залоге имущества налогоплательщика, балансовая стоимость которого равна или превышает заявленную к рассрочке, отсрочке сумму налогового долга, – в случае рассрочки, отсрочки налогового долга.

Сроки уплаты рассроченных, отсроченных сумм или их части могут быть перенесены путем принятия отдельного решения и внесения соответствующих изменений в договоры рассрочки, отсрочки.

На какое имущество распространяется? Нормами НКУ установлено, что право налогового залога распространяется на любое имущество налогоплательщика, которое находится в его собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) в день возникновения такого права и балансовая стоимость которого соответствует сумме налогового долга налогоплательщика, а также на другое имущество, на которое налогоплательщик приобретет права собственности в будущем.

А в случае если балансовая стоимость имущества, на которое распространяется налоговый залог, меньше суммы налогового долга налогоплательщика, право налогового залога распространяется на такое имущество.

Право налогового залога не распространяется:

  • на имущество, определенное п.п. 87.3.7 ст. 87 НКУ;
  • на ипотечные активы, принадлежащие эмитенту и являющиеся обеспечением соответствующего выпуска ипотечных сертификатов с фиксированной доходностью;
  • на денежные доходы от этих ипотечных активов до полного выполнения эмитентом обязательств по этому выпуску ипотечных сертификатов с фиксированной доходностью;
  • на состав ипотечного покрытия и денежные доходы от него до полного выполнения эмитентом обязательств по соответствующему выпуску обычных ипотечных облигаций.

Право налогового залога не применяется, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

По материалам Finance.UA
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