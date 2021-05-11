Европейский инвестбанк выделил еще 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грант в 7 млн евро на реализацию Программы восстановления, которая включает в себя проект восстановление социальной инфраструктуры.

Соответствующее соглашение ЕИБ и Министерство развития общин и территорий подписали 25 мая, сообщает Правительственный портал.

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«Новое кредитное соглашение от ЕИБ в размере 340 млн евро, которое мы подписали в прошлом году, будет способствовать еще более масштабной реконструкции социальной инфраструктуры в Украине. А грант в 7 млн евро от ЕС поможет нам в быстрой реализации запланированного восстановления», — отметил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

За средства Программы восстановления в Украине будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне. Речь идет о социальной инфраструктуре, улучшении комуслуг, ремонте административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры (больниц, школ, детсадов, спортивных объектов).

Ожидается, что реализация проектов в рамках Программы принесет пользу для более 13 миллионов жителей Украины, а также будет стимулировать региональное развитие и экономический рост в государстве.