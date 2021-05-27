Audi создали новую полезную технологию для безопасности пешеходов

Audi тестирует технологию, которая будет распознавать школьные зоны в городе. С ней машины могут стать более безопасными для детей и пешеходов.
Система Cellular Vehicle-To-Everything (C-V2X) использует мобильные сигналы, что позволяет ей взаимодействовать с окружающими транспортными средствами и инфраструктурой. Таким образом она сможет определять школьные зоны и предупреждать о них водителя с помощью визуальных и звуковых предупреждений.
C-V2X подключается к специальному беспроводному коммуникатору Roadside Unit, который устанавливают на обочине дороги. Он обеспечивает связь и предоставляет информацию автомобилям, которые проезжают мимо. От него технология сможет узнавать о соответствующих зонах и ограничениях скорости.
В разработке C-V2X Audi of America сотрудничает с Qualcomm Technologies, Commsignia, Applied Information, школьной системой округа Фултон, что в США, городом Альфаретта, Temple, Inc и Blue Bird.
Школьный автобус от последней компании также оснащают C-V2X. С ней он сможет предупреждать все автомобили вокруг об остановке и о том, что дети могут входить или выходить из автобуса, поэтому им нужно остановиться.
Сейчас технологию тестируют в Альфаретте, где есть соответствующая инфраструктура для C-V2X. Тестовая зона площадью 78,5 квадратных миль включает более 130 точек, использующих сети LTE и 5G, чтобы поддерживать постоянную связь между собой и транспортными средствами.
Целью этой технологии является сделать школьные зоны более безопасными для детей и других пешеходов, в которых, согласно исследованиям Audi, фиксируется более 25 000 травм и 100 смертей ежегодно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как накопить 1 млн долларов — совет эксперта (инфографика)Позавчера, 21:05 - 3793 10
Посол ЕС назвал пять условий для успешного запуска рынка земли в УкраинеВчера, 14:01 - 310 2
BIM-технологии в строительстве: Минрегион рассказал об ожиданияхВчера, 10:05 - 363 2
Раскрыты все детали о новом бюджетном хите Redmi Note 8 2021Вчера, 00:01 - 935 1
Hyundai сокращает производство автомобилей с бензиновыми и дизельными моторамиПозавчера, 23:48 - 322 1
Как подтверждают трудовой стаж — объяснение ПФВчера, 10:30 - 4385
С 1 июня на дорогах действуют новые правила: кого касаютсяВчера, 08:12 - 2394
Эксперты назвали топ непрактичных автомобилей для езды по городуВчера, 06:39 - 1243
Новая Toyota Prius дебютирует 2 июняВчера, 04:00 - 758
Украинцы смогут бесплатно вакцинироваться на границе с ПольшейВчера, 09:00 - 750
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 301
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1452 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1365 5
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 827
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 800