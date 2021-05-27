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Audi создали новую полезную технологию для безопасности пешеходов

Audi создали новую полезную технологию для безопасности пешеходов

Audi тестирует технологию, которая будет распознавать школьные зоны в городе. С ней машины могут стать более безопасными для детей и пешеходов.

Система Cellular Vehicle-To-Everything (C-V2X) использует мобильные сигналы, что позволяет ей взаимодействовать с окружающими транспортными средствами и инфраструктурой. Таким образом она сможет определять школьные зоны и предупреждать о них водителя с помощью визуальных и звуковых предупреждений.

C-V2X подключается к специальному беспроводному коммуникатору Roadside Unit, который устанавливают на обочине дороги. Он обеспечивает связь и предоставляет информацию автомобилям, которые проезжают мимо. От него технология сможет узнавать о соответствующих зонах и ограничениях скорости.

В разработке C-V2X Audi of America сотрудничает с Qualcomm Technologies, Commsignia, Applied Information, школьной системой округа Фултон, что в США, городом Альфаретта, Temple, Inc и Blue Bird.

Школьный автобус от последней компании также оснащают C-V2X. С ней он сможет предупреждать все автомобили вокруг об остановке и о том, что дети могут входить или выходить из автобуса, поэтому им нужно остановиться.

Сейчас технологию тестируют в Альфаретте, где есть соответствующая инфраструктура для C-V2X. Тестовая зона площадью 78,5 квадратных миль включает более 130 точек, использующих сети LTE и 5G, чтобы поддерживать постоянную связь между собой и транспортными средствами.

Целью этой технологии является сделать школьные зоны более безопасными для детей и других пешеходов, в которых, согласно исследованиям Audi, фиксируется более 25 000 травм и 100 смертей ежегодно.

По материалам Обозреватель
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