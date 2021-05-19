Онлайн-врачи, 5G и облака: как будут развиваться технологии в 2021 (прогноз)

Технологии кардинально меняют потребление, работу и способ ведения бизнеса. Например, в 2021 году выручка от продажи XR-гарнитуры в области образования и предпринимательства увеличится вдвое по сравнению с 2019. Пять процентов пациентов уже посещают врача виртуально, а это около 400 млн визитов и индустрия в 25 млрд долл. США.
Об этом рассказали участники мероприятия «Прогноз развития технологий, медиа и телекоммуникаций 2021» на основе исследования Deloitte TMT Predictions 2021.
По прогнозам экспертов, в 2022 капитальные инвестиции компаний в облачные решения будут достигать 150 млрд долл. США, а к 2025 году их ежегодный рост стабильно составит 30%. Развитие рынка технологий свидетельствует о супермасштабном спросе и изменении модели работы бизнеса в разных отраслях.
Как будут развиваться разные технологии:
Кроме того, по словам экспертов, в стране есть определенный уровень недоверия, а также неготовность платить за такую услугу. К тому же больше всего в медицинских услугах нуждаются пожилые люди, которых нельзя назвать активными пользователями технологических решений.
По прогнозам президента компании “Киевстар” Александра Комарова, 5G появится в Украине в 2023 году, хотя ярко выраженной потребности в этой технологии пока нет. По его словам, покрытие LTE продолжит расти, и в какой-то момент “мы достигнем уровня, когда не будет возможности улучшать качество”. То есть чтобы продолжить развитие, нам понадобится новый стандарт, поэтому сейчас необходимо найти сбалансированное решение между бизнесом и потребностью страны.
Также Андрей Федоров прогнозирует, что в сегменте B2B формат презентаций, переговоров и обслуживание в формате видео будет занимать до 80% рабочего процесса.
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