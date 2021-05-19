Онлайн-врачи, 5G и облака: как будут развиваться технологии в 2021 (прогноз)

Технологии кардинально меняют потребление, работу и способ ведения бизнеса. Например, в 2021 году выручка от продажи XR-гарнитуры в области образования и предпринимательства увеличится вдвое по сравнению с 2019. Пять процентов пациентов уже посещают врача виртуально, а это около 400 млн визитов и индустрия в 25 млрд долл. США.

Об этом рассказали участники мероприятия «Прогноз развития технологий, медиа и телекоммуникаций 2021» на основе исследования Deloitte TMT Predictions 2021.

По прогнозам экспертов, в 2022 капитальные инвестиции компаний в облачные решения будут достигать 150 млрд долл. США, а к 2025 году их ежегодный рост стабильно составит 30%. Развитие рынка технологий свидетельствует о супермасштабном спросе и изменении модели работы бизнеса в разных отраслях.

Как будут развиваться разные технологии:

Врач в смартфоне. Чтобы оптимизировать медицинские ресурсы и улучшить доступ к медицинским услугам, многие страны уже давно используют возможности телемедицины и онлайн-приемов врача. В Украине этот тренд развивался довольно медленно из-за отсутствия культуры пользования подобным сервисом.

Кроме того, по словам экспертов, в стране есть определенный уровень недоверия, а также неготовность платить за такую ​​услугу. К тому же больше всего в медицинских услугах нуждаются пожилые люди, которых нельзя назвать активными пользователями технологических решений.

Облачные технологии. Данных становится все больше, поэтому последние 10 лет происходит переход к облачным технологиям. В 2019 году скорость инвестиций в облачные технологии и их использование стали несколько падать, но из-за пандемии в 2020 году объем данных, передаваемых с помощью облачных технологий, увеличился вдвое.

5G – быть или не быть? Сейчас в Украине 15-16 миллионов активных data-пользователей. И в городах, и в сельской местности средний объем использования мобильного широкополосного интернета одинаков – 7GB.

По прогнозам президента компании “Киевстар” Александра Комарова, 5G появится в Украине в 2023 году, хотя ярко выраженной потребности в этой технологии пока нет. По его словам, покрытие LTE продолжит расти, и в какой-то момент “мы достигнем уровня, когда не будет возможности улучшать качество”. То есть чтобы продолжить развитие, нам понадобится новый стандарт, поэтому сейчас необходимо найти сбалансированное решение между бизнесом и потребностью страны.

Видео. Как отметил основатель и CEO Fedoriv Group Андрей Федоров, видео – это мощный инструмент воздействия на нервную систему, так как он создает эффект присутствия. Развитие технологий за последние 10 лет сделало видео носителем №1 для информации. Он убежден, что пандемия углубила процесс глобализации, поэтому бизнесы должны задумываться, как использовать видео в их индустрии.

Также Андрей Федоров прогнозирует, что в сегменте B2B формат презентаций, переговоров и обслуживание в формате видео будет занимать до 80% рабочего процесса.

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