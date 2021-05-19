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Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня — условия въезда

Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня — условия въезда

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы. Пересечь границу без дополнительных ограничений смогут путешественники, которые полностью вакцинированы против COVID-19 или у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста.

Соответствующее решение принял координационный совет страны 25 мая.

Для пересечения границы нужно иметь подтверждение о завершении вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в страну. Кроме того, люди, которые получили отрицательный тест на COVID-19, должны повторно сделать ПЦР-тест в ближайшие 72 часа после въезда.

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«Всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывает случаи, связанные с COVID-19», — сказал руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

Также по решению совета, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова и Оман будут добавлены в список стран, граждане и жители которых смогут пересекать границу Грузии с отрицательным ПЦР-тестом.

Справка Finance.ua:

  • Грузия с 1 марта открыла авиасообщение для туристов из Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда. Также тест на коронавирус придется сделать на третий день пребывания в стране.

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По материалам suspilne.media
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