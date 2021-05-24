Новая Toyota Prius дебютирует 2 июня

Компания Toyota объявила, что официальная премьера Toyota Prius нового, пятого, поколения, состоится 2 июня 2021 года. Вскоре после этого он появится в продаже.
Prius четвертого поколения выпускают уже шесть лет, так что появление его нового поколения уже назрело.
Судя по тизеру, у нового «Приуса» будут узкие светодиодные фары и более узкие задние фонари. В целом дизайн кузова станет более современным. Также следует ожидать появление современных технологий.
У Prius пятого поколения будет такая гибридная силовая установка, как у модели четвертого поколения. Но он получит более экономичный 1,8 л бензиновый двигатель и более емкую литий-ионную батарею.
Напомним, что у Prius текущего поколения гибридная силовая установка состоит из 2,8 л бензинового двигателя мощностью 98 л.с. и электромотора мощностью 72 л.с. Привод – передний или задний.
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