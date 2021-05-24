0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Новая Toyota Prius дебютирует 2 июня

Новая Toyota Prius дебютирует 2 июня

Компания Toyota объявила, что официальная премьера Toyota Prius нового, пятого, поколения, состоится 2 июня 2021 года. Вскоре после этого он появится в продаже.

Prius четвертого поколения выпускают уже шесть лет, так что появление его нового поколения уже назрело.

Судя по тизеру, у нового «Приуса» будут узкие светодиодные фары и более узкие задние фонари. В целом дизайн кузова станет более современным. Также следует ожидать появление современных технологий.

У Prius пятого поколения будет такая гибридная силовая установка, как у модели четвертого поколения. Но он получит более экономичный 1,8 л бензиновый двигатель и более емкую литий-ионную батарею.

Напомним, что у Prius текущего поколения гибридная силовая установка состоит из 2,8 л бензинового двигателя мощностью 98 л.с. и электромотора мощностью 72 л.с. Привод – передний или задний.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.