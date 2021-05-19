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Межбанк: стоит ждать оживления валютного рынка

Межбанк: стоит ждать оживления валютного рынка

Вторник на валютном рынке пройдет под знаком двух основных причин, которые будут влиять на поведение всех участников торгов.

Первая остается все той же — хозяйственная деятельность компаний перед скорым окончанием месяца. В ближайшее время бизнес надеется уже начать получать основные суммы возмещений НДС. Поскольку главными его получателями являются крупнейшие 10−20 экспортеров (по факту — в основном металлурги и аграрии) — от времени физического получения этих средств от государства во многом и зависит объем предложения валютной выручки на межбанке.

Среди покупателей-импортеров сейчас выделяются торговцы дизтопливом и бензином. После поправок Кабмина по предельным наценкам по бензинам премиум-класса и на фоне роста потребления всех видов автомобильного топлива — эта категория покупателей валюты одна из основных на рынке.

Периодически, в моменты ситуативного снижения котировок в течение дня — к ним присоединяются другие категории крупных покупателей в виде представителей сетей бытовой техники, электроники и частично, продуктовых сетей. Вот в принципе и весь круг покупателей и продавцов из реального сектора.

Вторая — сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники не изменили условий аукциона и после консультаций с первичными дилерами предложат инвесторам гривневые облигации на 154 дня на сумму 500 млн гривен и без ограничений на сроки 434, 546, 728 и 1092 дня.

До конца месяца у Минфина Украины уже нет погашений облигаций, а есть только выплаты процентов, и суммы там не очень значительные. Мы уверены, что чиновники постараются воспользоваться этой ситуацией и попытаются занизить доходность по ОВГЗ на этом аукционе. Но инвесторы к этому не готовы, и жесткий торг между потенциальными покупателями облигаций и Минфином — только усилится.

Если потенциальные покупатели и Минфин Украины найдут компромисс по доходности — то по нашему прогнозу, 25 мая Минфин Украины сможет продать гривневые ОВГЗ с доходностью от 8,30% до 12,40% годовых в зависимости от сроков размещения при общем объеме размещения в пределах от 3,5 до 6,8 млрд гривен. Это частично будет влиять на поведение ресурсного и валютного рынков сегодня и завтра.

Но если компромисса найдено не будет, то чиновники продадут порядка 2−3 млрд гривен в основном госбанкам и на этом все закончится. И такие результаты аукциона уже не будут существенно влиять на поведение межбанка.

Объемы операций на торгах во вторник будут находиться в пределах $ 110−125 млн при совершении до 430−500 сделок. Зависимость курсового тренда от поведения и задач крупнейших игроков только усилится.

Котировки межбанка 25 мая будут в пределах: доллар — коридор 27,30 — 27,55 грн, евро — коридор 33,40 — 33,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,15 — 27,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 13−20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 33,10 — 33,70 грн при спреде до 20−25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,20 — 33,60 грн при спреде до 17−20 копеек.

Сегодня возможны частые смены ценников по евро в украинских обменниках, так как на международных рынках евро уже подобрался к уровню около отметки 1,2240−1,2250 доллара и даже выше. Сегодня валютные ралли только усилятся. Это будет приводить к оперативной коррекции курса евро и относительно гривны как на межбанке, так и на наличном рынке.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,43 / 27,45
евро — 33,52 / 33,55

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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