Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и Ethereum

Основатель Tesla Илон Маск, который недавно обвалил курс биткоина заявлением о неэкологичности криптовалют, встретился с американскими майнерами. Они пообещали развивать использование возобновляемых источников энергии при добыче криптовалют.

Твит Маска об этом оживил ситуацию на рынке: биткоин дважды за ночь приближался к психологической отметке в 40 тыс. долларов, а Ethereum и XRP показали суточный рост в районе 20%.

«Поговорил с майнерами Bitcoin из Северной Америки. Они согласились опубликовать действующий и будущий планы использования возобновляемых источников электроэнергии. Также они обратятся к майнерам по всему миру с просьбой провести аналогичную работу. Многообещающий потенциал», — написал Маск.

По состоянию на утро 25 мая курс биткоина откатился к 38 тыс. долларов. Пиковое значение за сутки — 39,97 тыс. долларов. Такого не происходило с 21 мая. Капитализация главной криптовалюты составляет более 700 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.