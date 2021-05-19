Зарегистрировать рождение или брак станет проще: Зеленский подписал закон

Украинцам станет проще зарегистрировать рождение или смерть, брак или развод семейной пары.
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин» № 1427-IX, сообщает пресс-служба главы государства.
Что изменится. Документ упрощает доступ гражданам к получению административных услуг – государственной регистрации рождения, брака, смерти – в условиях укрупнения территориальных общин.
Необходимость его принятия обусловлена тем, что в законодательстве Украины был закреплен разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными территориальными общинами”, – поясняют в ОП.
В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, среди прочего объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.
Закон наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.
Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных громад. Все территориальные общины получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставление.
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