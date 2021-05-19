В Украине все регионы перешли в «желтую» зону

В Украине по состоянию на 25 мая во всех регионах и Киеве установлен желтый уровень эпидемической опасности.
Об этом говорят данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно информации Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.
В частности, в Киеве уровень госпитализаций составляет 22 при определенном в 60 на 100 тыс. населения, загруженность коек с кислородом 22% при предельном показателе 65%.
Напомним, Кабинет Министров одобрил постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 июня, установлено 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.
Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов менее 50% от эпидемического порога; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и определения антигена SARS-CoV-2) – менее 5%.
Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.
Оранжевый – предупредительный уровень, свидетельствующий об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер.
Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель:
Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышено 2 или более показателей. Он определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов. Решение об отмене красного уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.
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