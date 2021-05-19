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Назван победитель в номинации «Лучший СРА-оффер» — FinAwards2021

В столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2021.

Среди 25 номинаций была и специальная награда «Лучший СРА-оффер». CPA расшифровывается как «Cost per action» — это модель ценообразования, где рекламодатель (то есть компания) платит за определенное действие.

Кого номинировали. Среди 10 номинантов в пятерку лучших смогли вырваться такие компании:

  • Money4you;
  • Mycredit;
  • Credit7;
  • Miloan;
  • CreditPlus.

Кто стал лучшим для вебмастеров? Почетное первое место в номинации «Лучший СРА-оффер» на FinAwards2021 заняла компания CreditPlus.

Как прокомментировал Finance.ua руководитель маркетинга CreditPlus Иван Подвысоцкий, компания всегда старается быть ответственным партнером и делать оффер привлекательным для вебмастеров, которые с ней работают. Он также рассказал, что помогло CreditPlus получить победу.

«На самом деле, трудно выделить что-то одно. Прежде всего, это четкая работа Affiliate Manager и бэк-офиса, что позволяет делать партнерство качественным и комфортным для всех сторон. Также это условия нашего оффера — мы всегда стремимся достигать самых высоких показателей по EPC, что делает именно наш оффер доходным на рынке МФО».

По словам представителя компании, прошлый год принес много изменений, в частности, организации теперь должны обязательно идентифицировать клиентов, используя различные модели (в частности, с помощью BankID НБУ и др.).

«Дополнительные процессы на этапе регистрации, как известно, приводят к снижению CR (conversion rate — сколько % клиентов получают кредит с клика — Ред.), что плохо влияет на показатель EPC (earnings per click — заработок вебмастера на одном переходе — Ред). Поэтому основной задачей отдела маркетинга в контексте работы с CPA было сохранение основных показателей CR и EPC, и удержание лидирующих позиций по этим показателям по сравнению с конкурентами», — рассказал он.


Представитель компании-победительницы Иван Подвысоцкий (слева) и СЕО Finline Александр Бойко (справа)

По словам Александра Бойко, СЕO Finline, компании, которая создала эту номинацию и выбирала победителей, офферы CreditPlus очень привлекательны для вебмастеров.

«Для вебмастеров очень важна стабильность. Стабильность в результатах и CPC (cost per click — сумма, которую рекламодатель платит за клик по объявлению, сделанный пользователем — Ред.) — это конверсионность трафика в клик. Компания CreditPlus демонстрирует стабильные показатели и хорошую динамику в этом уже несколько лет подряд. И в прошлом году, как и в этом, ребята заняли первое место. С ними охотно работают вебмастера», — прокомментировал он.

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.

По материалам Finance.UA
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