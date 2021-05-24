У кого из МФО самые инновационные технологии - FinAwards-2021

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2021.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Читайте также: Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards-2021

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Победители во всех номинациях, кроме «Народный банк» и «Устойчивый банк», определяются путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Минфин, Finance.ua и открытого голосования читателей сайта.

Как выбирали? Были представлены микрофинансовые организации, которые в течение 2020-2021 годов реализовали/внедрили новые технологические разработки, которые позволили оптимизировать процессы и создать дополнительную ценность для клиентов (повысили качество обслуживания, сократили время операций, дали доступ к новым продуктам сервисов и тому подобное).

Кто победил? Лидером в номинации стала Moneyveo. Помогли ей в этом такие проекты:

запуск вьетнамского сервиса;

приложение для мгновенных кредитов Veomini;

разработка продукта Comfort (Installment);

TopUp score;

выдача и оплата кредита через терминалы Новой почты.

Напомним, Moneyveo выдает кредиты с ноября 2013 года. Уже через три года, в 2016-м, компания стала одним из лидеров рынка небанковского онлайнового кредитования в Украине.

Сервис Moneyveo позволяет удаленно получить кредит на банковскую карту до 15 тыс. грн (при первом обращении – до 10 тыс. грн) на срок до 30 дней.

Второе место заняла компания CreditKasa. В указанный срок они успели запустить новый сайт, мобильное приложение и личный кабинет клиента.

Также у компании заработал BankID, Liveness Detection, сервис сравнения фотографий от мирового лидера в этой отрасли компании FaceTec, и полноценная система видеоверификации.

«Бронзовым» призером стала компания MyCredit. Помогали ей в этом такие проекты:

мобильный сервис СlickCredit;

Data Science Lab;

полноценный кешбэк;

выход на новый рынок;