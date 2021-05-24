0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

У кого из МФО самые инновационные технологии - FinAwards-2021

У кого из МФО самые инновационные технологии - FinAwards-2021

Состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере – FinAwards 2021.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

Читайте также: Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards-2021

Конкурс проводится уже 4-й год подряд.

Победители во всех номинациях, кроме «Народный банк» и «Устойчивый банк», определяются путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Минфин, Finance.ua и открытого голосования читателей сайта.

Как выбирали? Были представлены микрофинансовые организации, которые в течение 2020-2021 годов реализовали/внедрили новые технологические разработки, которые позволили оптимизировать процессы и создать дополнительную ценность для клиентов (повысили качество обслуживания, сократили время операций, дали доступ к новым продуктам сервисов и тому подобное).

Кто победил? Лидером в номинации стала Moneyveo. Помогли ей в этом такие проекты:

  • запуск вьетнамского сервиса;
  • приложение для мгновенных кредитов Veomini;
  • разработка продукта Comfort (Installment);
  • TopUp score;
  • выдача и оплата кредита через терминалы Новой почты.

Напомним, Moneyveo выдает кредиты с ноября 2013 года. Уже через три года, в 2016-м, компания стала одним из лидеров рынка небанковского онлайнового кредитования в Украине.

Сервис Moneyveo позволяет удаленно получить кредит на банковскую карту до 15 тыс. грн (при первом обращении – до 10 тыс. грн) на срок до 30 дней.

Второе место заняла компания CreditKasa. В указанный срок они успели запустить новый сайт, мобильное приложение и личный кабинет клиента.

Также у компании заработал BankID, Liveness Detection, сервис сравнения фотографий от мирового лидера в этой отрасли компании FaceTec, и полноценная система видеоверификации.

«Бронзовым» призером стала компания MyCredit. Помогали ей в этом такие проекты:

  • мобильный сервис СlickCredit;
  • Data Science Lab;
  • полноценный кешбэк;
  • выход на новый рынок;
  • долгосрочный кредит.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:Moneyveo Mycredit
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.