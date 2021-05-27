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Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 80 долларов благодаря отмене локдаунов

Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 80 долларов благодаря отмене локдаунов

Goldman Sachs заявил, что ожидает роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. Спрос будет восстанавливаться благодаря вакцинации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно прогнозу, даже с учетом предположения, что иранский экспорт возобновится в июле, цены на Brent все равно достигнут отметки в 80 долларов до четвертого квартала.

Goldman Sachs заявил, что восстановление спроса на развитых рынках компенсирует недавний удар по потреблению, вызванный коронавирусом, и, вероятно, более медленное восстановление в Южной Азии и Латинской Америке.

По его прогнозу, мировой спрос может вырасти на 4,6 миллиона баррелей в день до конца года, при этом большая часть прироста вероятна в следующие 3 месяца.

«Мобильность быстро растет в США и Европе, поскольку вакцинация ускоряется, ограничения снимаются, а грузовая и промышленная деятельность также растет», — говорится в записке инвестбанка.

Банк также ожидает, что Организация стран-производителей нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, группа, известная как ОПЕК+, компенсируют любое наращивание добычи в Иране, остановив на два месяца увеличение своей добычи во второй половине 2021 года.

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По материалам РБК-Украина
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