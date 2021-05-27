Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 80 долларов благодаря отмене локдаунов

Goldman Sachs заявил, что ожидает роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в четвертом квартале 2021 года. Спрос будет восстанавливаться благодаря вакцинации.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно прогнозу, даже с учетом предположения, что иранский экспорт возобновится в июле, цены на Brent все равно достигнут отметки в 80 долларов до четвертого квартала.
Goldman Sachs заявил, что восстановление спроса на развитых рынках компенсирует недавний удар по потреблению, вызванный коронавирусом, и, вероятно, более медленное восстановление в Южной Азии и Латинской Америке.
По его прогнозу, мировой спрос может вырасти на 4,6 миллиона баррелей в день до конца года, при этом большая часть прироста вероятна в следующие 3 месяца.
«Мобильность быстро растет в США и Европе, поскольку вакцинация ускоряется, ограничения снимаются, а грузовая и промышленная деятельность также растет», — говорится в записке инвестбанка.
Банк также ожидает, что Организация стран-производителей нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, группа, известная как ОПЕК+, компенсируют любое наращивание добычи в Иране, остановив на два месяца увеличение своей добычи во второй половине 2021 года.
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