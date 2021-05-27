Британский банк HSBC выступил против инвестирования средств в криптовалюты

Компании IT-сектора благосклонно отнеслись к идее расчётов в Bitcoin ещё несколько лет назад, но текущий год характеризуется появлением у этой криптовалюты весомых сторонников типа Tesla. Банковское сообщество в силу своего консерватизма не всегда разделяет восторг инвесторов по поводу криптовалют, британский банк HSBC не стал исключением.
Европейские банки в отдельных случаях готовы предоставлять своим клиентам инструменты для инвестиций в криптовалюту — соответствующие заявления недавно сделал UBS, например, а в США симпатии новому инвестиционному инструменту выражает Goldman Sachs.
Соседи с Туманного Альбиона, если верить комментариям Reuters, подобного увлечения не разделяют. Крупнейший британский банк HSBC, по словам его генерального директора Ноэля Куинна (Noel Quinn), от криптовалют предпочитает держаться подальше не только в силу высокой волатильности их курса, но и из-за непрозрачности структуры собственности.
Аналогичные причины заставляют HSBC игнорировать так называемые стейблкоины (stablecoin) — криптовалюты, чья эмиссия подкрепляется какими-то материальными ценностями или фиатными валютами.
В апреле HSBC запретил клиентам своего приложения для работы на фондовом рынке приобретать акции компании MicroStrategy, которая работала на рынке криптовалют. Британский банк в целом отказался помогать клиентам, желающим приобрести активы, связанные с криптовалютами. Отчасти скептическое отношение банка к криптовалютам объясняется и сложностями с их конвертацией в фиатные деньги.
По мнению представителей HSBC, Bitcoin в большей степени является инвестиционным инструментом, чем платёжным средством, но при этом учитывать его на балансе очень сложно из-за высокой волатильности курса.
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