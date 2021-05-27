0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Британский банк HSBC выступил против инвестирования средств в криптовалюты

Британский банк HSBC выступил против инвестирования средств в криптовалюты

Компании IT-сектора благосклонно отнеслись к идее расчётов в Bitcoin ещё несколько лет назад, но текущий год характеризуется появлением у этой криптовалюты весомых сторонников типа Tesla. Банковское сообщество в силу своего консерватизма не всегда разделяет восторг инвесторов по поводу криптовалют, британский банк HSBC не стал исключением.

Европейские банки в отдельных случаях готовы предоставлять своим клиентам инструменты для инвестиций в криптовалюту — соответствующие заявления недавно сделал UBS, например, а в США симпатии новому инвестиционному инструменту выражает Goldman Sachs.

Соседи с Туманного Альбиона, если верить комментариям Reuters, подобного увлечения не разделяют. Крупнейший британский банк HSBC, по словам его генерального директора Ноэля Куинна (Noel Quinn), от криптовалют предпочитает держаться подальше не только в силу высокой волатильности их курса, но и из-за непрозрачности структуры собственности.

Аналогичные причины заставляют HSBC игнорировать так называемые стейблкоины (stablecoin) — криптовалюты, чья эмиссия подкрепляется какими-то материальными ценностями или фиатными валютами.

В апреле HSBC запретил клиентам своего приложения для работы на фондовом рынке приобретать акции компании MicroStrategy, которая работала на рынке криптовалют. Британский банк в целом отказался помогать клиентам, желающим приобрести активы, связанные с криптовалютами. Отчасти скептическое отношение банка к криптовалютам объясняется и сложностями с их конвертацией в фиатные деньги.

По мнению представителей HSBC, Bitcoin в большей степени является инвестиционным инструментом, чем платёжным средством, но при этом учитывать его на балансе очень сложно из-за высокой волатильности курса.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.